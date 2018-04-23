Представители Туапсе и Краснодара успешно выступили на Кубке Европы по дзюдо

В Чехии завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек. Всего в город Теплице, где проходил турнир, приехали около 800 дзюдоистов в возрасте до 18 лет из 37 стран.

Абрек Нагучев

В составе сборной России отличились два представителя Краснодарского края — туапсинец Абрек Нагучев и краснодарка Дарья Карякина. Нагучев стал победителем соревнований в весовой категории до 66 килограммов, а Карякина стала второй в весе до 70 килограммов, уступив в финале бразильянке Эдуарде Роса.

Кубок Европы среди юношей и девушек до 18 лет 66 кг 1-е место — Абрек Нагучев (Россия, Туапсе) 2-е место — Шамиль Умаев (Россия, Тюменская обл.) 3-е место — Бетал Кабардов (Россия, КБР) 3-е место — Лука Капанадзе (Грузия)

70 кг 1-е место — Эдуарда Роса (Бразилия) 2-е место — Дарья Карякина (Россия, Краснодар) 3-е место — Раффаела Игл (Германия) 3-е место — Карри Нгоссо (Франция)