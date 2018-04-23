Салехардская шахматистка Александра Горячкина сыграет на чемпионате мира

Салехардский гроссмейстер Александра Горячкина заняла девятое место на женском чемпионате Европы по шахматам. Он в конце прошлой недели завершился в словацких Высоких Татрах.

Первой стала еще одна россиянка Валентина Гунина , и это ее третья победа в чемпионате Старого Света. До этого она отличалась в 2012 и 2014.

После одиннадцати сыгранных туров Александра Горячкина набрала семь с половиной баллов, уступив чемпионке полтора очка.

Кстати, девятое место позволило ямальской спортсменке автоматически отобраться на ближайший женский чемпионат мира, куда, согласно Положению словацкого турнира, проходят участницы, занявшие первые четырнадцать мест.

Стоит отметить, что на европейском чемпионате, где выступили сразу 25 российских шахматисток, играли 143 спортсменки из 30 стран.