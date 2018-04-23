Представитель из Печатников занял третье место на окружных соревнованиях по шахматам

В субботу, 21 апреля, в школе «Содружество» прошли окружные командно-личностные соревнования по шахматам для взрослого населения в возрасте от 18 до 59 лет и пенсионеров. В мероприятии приняли участие 11 и 10 команд соответственно, каждая из которых представляла свой район, сообщили в ГБУ КСЦ «Печатники», делегаты которого представили район Печатники. «В личных достижениях третье место занял 19-летний Николай Кочуров», — говорится в сообщении.

В состав сборной района Печатники вошли члены шахматного клуба «От пешки до Ферзя» ГБУ КСЦ «Печатники». (то)