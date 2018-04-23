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Юные шахматисты Зеленограда отыграли юбилейный турнир
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Юные шахматисты Зеленограда отыграли юбилейный турнир 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
В управе Старого Крюково прошел турнир по быстрым шахматам, посвященный 60-летию Зеленограда.
21 апреля управа и аппарат совета депутатов района Старое Крюково совместно со специалистами центра «Славяне» организовали соревнования, в которых приняли участие 40 юных шахматистов.
В турнире приняли участие спортсмены из Солнечногорска и Зеленограда, в том числе воспитанники спортивно-досуговых центров «Фаворит» и «Заря». Как сообщили организаторы, очень упорная борьба развернулась за призовые места между шестью участниками. В итоге победителей определяли по дополнительным показателям. Выиграв все партии, победителем стал Сластников Владислав, второе место занял Мущаев Гаря, третье — Плакущев Савва.
Все участники турнира получили грамоты, а победители были награждены грамотами, медалями и кубками, а также получили ценные призы, которые предоставил аппарат Совета депутатов района Старое Крюково.
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