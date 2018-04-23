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Карякин сыграл вничью с Мамедовым
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Карякин сыграл вничью с Мамедовым на турнире в Азербайджане 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: twitter.com/theworldchess
Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Рауфом Мамедовым в партии пятого тура на турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, сообщает ТАСС.
В других партиях игрового дня болгарин Веселин Топалов одержал вторую победу подряд, обыграв чеха Давида Навару, а норвежец Магнус Карлсен был сильнее поляка Радослава Войташека, еще две партии завершились вничью: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай) — Теймур Раджабов (Азербайджан).
В турнирной таблице продолжает лидировать Топалов, набрав 3,5 очка. Второе место занимает Карлсен (3), далее идут Карякин, Мамедов, Гири, Раджабов и Дин Лижэнь (все — по 2,5 очка).
Соревнования проходят в городе Шамкир.
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