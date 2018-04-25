Российская шахматная федерация получит 30 млн руб. по спонсорскому контракту с «ФосАгро»

"ФосАгро" является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений. В среду Гурьев и президент РШФ Андрей Филатов подписали новое соглашение.

"Мы сотрудничаем с РШФ уже восемь лет и сейчас продлили соглашение на очередной год, — сказал Гурьев. — По новому соглашению наша финансовая поддержка будет на уровне 30 млн рублей".

Гурьев, который также является вице-президентом РШФ, заявил, что доволен сотрудничеством. «Наши инициативы оправданы и приносят результат. Шахматы развиваются в регионах», — сказал он.

"Интерес к шахматам огромен. При правильной поддержке бизнеса и РШФ мы еще вырастим много чемпионов мира, Европы и дадим возможность детям заниматься любимой игрой", — подытожил собеседник агентства.