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Российская шахматная федерация получит 30 млн руб. по спонсорскому контракту с «ФосАгро»
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Российская шахматная федерация получит 30 млн руб. по спонсорскому контракту с «ФосАгро» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматная Федерация (РШФ) получит 30 млн рублей по новому спонсорскому контракту с компанией «ФосАгро», срок которого составит один год. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Андрей Гурьев.
"ФосАгро" является одним из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений. В среду Гурьев и президент РШФ Андрей Филатов подписали новое соглашение.
"Мы сотрудничаем с РШФ уже восемь лет и сейчас продлили соглашение на очередной год, — сказал Гурьев. — По новому соглашению наша финансовая поддержка будет на уровне 30 млн рублей".
Гурьев, который также является вице-президентом РШФ, заявил, что доволен сотрудничеством. «Наши инициативы оправданы и приносят результат. Шахматы развиваются в регионах», — сказал он.
"Интерес к шахматам огромен. При правильной поддержке бизнеса и РШФ мы еще вырастим много чемпионов мира, Европы и дадим возможность детям заниматься любимой игрой", — подытожил собеседник агентства.
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