В библиотеке №135 сыграли в фанты и шахматы

Несмотря на непогоду, в субботу, 21 апреля, в библиотеке №135 района Марьино состоялась традиционная акция «Библионочь». Гости сыграли в фанты и шахматы, получили уроки игры на фортепиано, послушали хорошую музыку.

— «Библионочь» в этом году посвящена творчеству Ивана Тургенева. Гости приходили в библиотеку, несмотря на шторм и непогоду, чему мы были несказанно рады. Ведь у нас тепло и интересно, — рассказали в библиотеке.

Гости познакомились с аудиороликами о творчестве Тургенева и прошли квест «По следам рыцаря слона». (то)