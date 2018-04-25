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В библиотеке №135 сыграли в фанты и шахматы
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В библиотеке №135 сыграли в фанты и шахматы 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Несмотря на непогоду, в субботу, 21 апреля, в библиотеке №135 района Марьино состоялась традиционная акция «Библионочь». Гости сыграли в фанты и шахматы, получили уроки игры на фортепиано, послушали хорошую музыку.
— «Библионочь» в этом году посвящена творчеству Ивана Тургенева. Гости приходили в библиотеку, несмотря на шторм и непогоду, чему мы были несказанно рады. Ведь у нас тепло и интересно, — рассказали в библиотеке.
Гости познакомились с аудиороликами о творчестве Тургенева и прошли квест «По следам рыцаря слона». (то)
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