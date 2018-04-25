Секцию «Шахматы» планируется открыть в «Центре культуры и спорта»

«Центр культуры и спорта» объявил о наборе в секцию «Шахматы» в среду, 25 апреля.

— Мы очень хотим снова организовать в нашем центре интеллектуальное направление. Похожая секция уже была лет 15 назад, но, к сожалению, с уходом руководителя она закрылась. После этого у нас как-то не получалось снова организовать занятия по шахматам. Но мы очень хотим, поэтому даже если не получится набрать людей к лету, то в сентябре занятия все равно начнутся, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Новое направление позволит желающим развить умение концентрироваться, улучшить память, сформировать стратегическое мышление и научиться быстро принимать решения. Занятия по шахматам будет вести дипломированный специалист с 15-летним опытом работы, мастер FIDE Зоя Сударкина.

Записаться в секцию могут все желающие. Подробности можно получить у администратора: 8 (495) 312-80-00.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/25/40369/