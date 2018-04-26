Футболисты «Гвадалахары» во второй раз в истории выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ

Мексиканская «Гвадалахара» проиграла канадскому «Торонто» в ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), но выиграла турнир в серии пенальти.

Ответная встреча, прошедшая в среду в Гвадалахаре, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Джози Алтидор (на 25-й минуте) и Себастьян Джовинко (44), у хозяев отличился Орбелин Пинеда (19). В первом матче канадцы уступили мексиканцам (1:2). Дополнительное время закончилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Гвадалахары», которые одержали победу со счетом 4:2.

"Гвадалахара", являясь первым победителем в истории Лиги чемпионов КОНКАКАФ, стала чемпионом турнира во второй раз. Кроме этого мексиканская команда стала участником клубного чемпионата мира.