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Футболисты «Гвадалахары» во второй раз в истории выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ
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Футболисты «Гвадалахары» во второй раз в истории выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ 

Р-Спорт 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Мексиканская «Гвадалахара» проиграла канадскому «Торонто» в ответном матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), но выиграла турнир в серии пенальти.
Ответная встреча, прошедшая в среду в Гвадалахаре, завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Джози Алтидор (на 25-й минуте) и Себастьян Джовинко (44), у хозяев отличился Орбелин Пинеда (19). В первом матче канадцы уступили мексиканцам (1:2). Дополнительное время закончилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Гвадалахары», которые одержали победу со счетом 4:2.
"Гвадалахара", являясь первым победителем в истории Лиги чемпионов КОНКАКАФ, стала чемпионом турнира во второй раз. Кроме этого мексиканская команда стала участником клубного чемпионата мира.
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