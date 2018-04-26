Илюмжинов подтвердил намерение взыскать $50 млрд с властей США

«Я не отказался от этой исковой суммы», — ответил он на соответствующий вопрос RNS.

5 ноября 2015 года Минфин США внес в список физических лиц, на которые введены санкции за действия в Сирии, экс-главу Калмыкии, президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова. Илюмжинов назвал эти санкции провокацией. Он отметил, что никак не связан с сирийским центробанком.

В декабре 2015 года Илюмжинов заявил о намерении подать иск на $50 млрд к финансовому ведомству США в суд Вашингтона с целью защиты чести и достоинства.

В мае 2016 года Илюмжинов сообщил RNS, что начинает судебный процесс против властей США и требует от них указанную сумму.

Санкции против Илюмжинова заключаются в том, он не имеет права подписывать договоры и соглашения на территории США, а также владеть долей в американских компаниях выше 51%.