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Илюмжинов подтвердил намерение взыскать $50 млрд с властей США
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Илюмжинов подтвердил намерение взыскать $50 млрд с властей США 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что не отказался от взыскания $50 млрд с властей США за его включение в санкционный список.
«Я не отказался от этой исковой суммы», — ответил он на соответствующий вопрос RNS.
5 ноября 2015 года Минфин США внес в список физических лиц, на которые введены санкции за действия в Сирии, экс-главу Калмыкии, президента Международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова. Илюмжинов назвал эти санкции провокацией. Он отметил, что никак не связан с сирийским центробанком.
В декабре 2015 года Илюмжинов заявил о намерении подать иск на $50 млрд к финансовому ведомству США в суд Вашингтона с целью защиты чести и достоинства.
В мае 2016 года Илюмжинов сообщил RNS, что начинает судебный процесс против властей США и требует от них указанную сумму.
Санкции против Илюмжинова заключаются в том, он не имеет права подписывать договоры и соглашения на территории США, а также владеть долей в американских компаниях выше 51%.
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