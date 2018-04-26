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Глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства
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Глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил о том, что выиграл иск у агентства Reuters о защите чести и достоинства. Слова функционера приводит РИА «Новости».
"Позавчера выиграл у Reuters суд, жду денег. Выиграл у них 50 тысяч фунтов. От издания Washington Times получил официальные извинения.
Есть другая американская газета, мы подали иск на 500 тысяч долларов. Потихонечку я отыгрываю", — заявил Илюмжинов.
Ранее президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки с поста президента Илюмжинова.
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