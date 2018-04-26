Глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства

"Позавчера выиграл у Reuters суд, жду денег. Выиграл у них 50 тысяч фунтов. От издания Washington Times получил официальные извинения.

Есть другая американская газета, мы подали иск на 500 тысяч долларов. Потихонечку я отыгрываю", — заявил Илюмжинов.

Ранее президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки с поста президента Илюмжинова.