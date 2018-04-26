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Илюмжинов выиграл суд у Reuters
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Илюмжинов выиграл суд у Reuters 

BFM.RU 1 час назад
Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов выиграл суд о защите чести и достоинства у агентства Reuters. Он также получил официальные извинения от американского издания Washington Times. Об этом на пресс-конференции рассказал сам Илюмжинов, передает РИА Новости.
В феврале некоторые СМИ сообщали, что счета FIDE в швейцарском банке будут заморожены из-за санкций Минфина США в отношении Илюмжинова. В начале апреля он сообщал, что выиграл суд у британского издания The Week и перевел деньги за моральную компенсацию больным аутизмом детям.
«Позавчера выиграл у Reuters суд, жду денег. Выиграл у них 50 тысяч фунтов. От издания Washington Times получил официальные извинения. Есть другая (американская) газета, мы подали иск на 500 тысяч долларов. Потихонечку я отыгрываю», — рассказал глава FIDE.
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