Илюмжинов выиграл суд у Reuters

В феврале некоторые СМИ сообщали, что счета FIDE в швейцарском банке будут заморожены из-за санкций Минфина США в отношении Илюмжинова. В начале апреля он сообщал, что выиграл суд у британского издания The Week и перевел деньги за моральную компенсацию больным аутизмом детям.

«Позавчера выиграл у Reuters суд, жду денег. Выиграл у них 50 тысяч фунтов. От издания Washington Times получил официальные извинения. Есть другая (американская) газета, мы подали иск на 500 тысяч долларов. Потихонечку я отыгрываю», — рассказал глава FIDE.