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«ВСМПО-Ависма» подарит Верхней Салде Большой шахматный фестиваль
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«ВСМПО-Ависма» подарит Верхней Салде Большой шахматный фестиваль 

Уралинформбюро 44 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
11-13 мая 2018 года в Верхней Салде пройдет Большой шахматный фестиваль, участие в котором могут принять почитатели игры всех возрастов. Организатором мероприятия выступает корпорация «ВСМПО-Ависма».
В рамках фестиваля пройдут турниры для участников с международным рейтингом, командные встречи по блицу, а также матчевые турниры команд 12 городов, в том числе Нижнего Тагила, Первоуральска и Краснотурьинска. Также состоится этап кубка Свердловской области по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 13 лет, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.
Одним из самых зрелищных событий станет сеанс одновременной игры на 240 досках с участием начинающих любителей и известных мастеров шахмат.
Майский фестиваль, который планируется сделать традиционным, станет логическим продолжением большого проекта шахматной грамотности, стартовавшего по инициативе корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде в 2017 году.
Ход его реализации 20 апреля оценили представители областной шахматной федерации Альберт Степанян и Наум Рашковский. На встрече в дирекции по связям с общественностью и региональным проектам обсуждались вопросы сотрудничества ВСМПО с федерацией, а также методика возможности включения проекта уроков шахматной грамотности в общую программу развития этого вида спорта в Свердловской области.
"Здорово, что сегодня при поддержке градообразующего предприятия в вашем городе успешно развивается шахматный спорт. Наша задача — подготовить квалифицированных преподавателей, чтобы реализовать единую методику обучения шахматам в школах уральского региона", — подчеркнул Н. Рашковский.
Фото: газета «Новатор»
Уроки шахматной грамотности в рамках школьной программы с начала учебного года посещают 585 первоклассников Верхней Салды. Под чутким руководством наставников они осваивают азы древнейшей игры. Для самых юных шахматистов предстоящий майский фестиваль будет своеобразным выпускным балом.
​​​​​​​Фото: газета «Новатор»
Участие в нем примут победители командного первенства первоклассников, прошедшего 13-14 апреля. Тогда талантливую и вдумчивую игру показали шахматисты из 1Б школы №1, взявшие золото, а также сборные 1Б и 1А школы №6, занявшие второе и третье места соответственно.
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