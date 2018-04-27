«ВСМПО-Ависма» подарит Верхней Салде Большой шахматный фестиваль

11-13 мая 2018 года в Верхней Салде пройдет Большой шахматный фестиваль, участие в котором могут принять почитатели игры всех возрастов. Организатором мероприятия выступает корпорация «ВСМПО-Ависма»

В рамках фестиваля пройдут турниры для участников с международным рейтингом, командные встречи по блицу, а также матчевые турниры команд 12 городов, в том числе Нижнего Тагила, Первоуральска и Краснотурьинска. Также состоится этап кубка Свердловской области по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 13 лет, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

Одним из самых зрелищных событий станет сеанс одновременной игры на 240 досках с участием начинающих любителей и известных мастеров шахмат.

Майский фестиваль, который планируется сделать традиционным, станет логическим продолжением большого проекта шахматной грамотности, стартовавшего по инициативе корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде в 2017 году.

Ход его реализации 20 апреля оценили представители областной шахматной федерации Альберт Степанян и Наум Рашковский. На встрече в дирекции по связям с общественностью и региональным проектам обсуждались вопросы сотрудничества ВСМПО с федерацией, а также методика возможности включения проекта уроков шахматной грамотности в общую программу развития этого вида спорта в Свердловской области.

"Здорово, что сегодня при поддержке градообразующего предприятия в вашем городе успешно развивается шахматный спорт. Наша задача — подготовить квалифицированных преподавателей, чтобы реализовать единую методику обучения шахматам в школах уральского региона", — подчеркнул Н. Рашковский.

Фото: газета «Новатор»

Уроки шахматной грамотности в рамках школьной программы с начала учебного года посещают 585 первоклассников Верхней Салды. Под чутким руководством наставников они осваивают азы древнейшей игры. Для самых юных шахматистов предстоящий майский фестиваль будет своеобразным выпускным балом.

​​​​​​​Фото: газета «Новатор»

Участие в нем примут победители командного первенства первоклассников, прошедшего 13-14 апреля. Тогда талантливую и вдумчивую игру показали шахматисты из 1Б школы №1, взявшие золото, а также сборные 1Б и 1А школы №6, занявшие второе и третье места соответственно.