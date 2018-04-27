Шахматист Аронян сделал обращение к армянскому народу

Шахматист Левон Аронян высказал своё мнение насчёт событий, происходящих в последнее время в его родной стране — Армении.

My personal thoughts on the last two weeks in Armenia. pic.twitter.com/dDSCcZ4GQ1— Levon Aronian (@LevAronian) 26 апреля 2018 г.

«Последние две недели я очень горжусь своей нацией. Протестующие проявили настойчивость и мужество, полиция демонстрирует похвальную сдержанность и профессионализм, в то время как правительство показывает похвальную мудрость и дальновидность. Это все показатели, способствующие расцвету демократии», — опубликовал заявление Аронян в своём Twitter.

Шахматист также обратился к армянскому народу, что осуществление собственных прав имеет решающее значение.