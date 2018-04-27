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Богородская детвора приняла участие в турнире по шахматам
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Богородская детвора приняла участие в турнире по шахматам 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На минушей неделе секция «Пешка и ферзь» Досугового центра «Богородское» провела турнир по шахматам среди мальчиков и девочек, посещающих ее занятия.
Как отметил руководитель шахматной секции Кирилла Фриева, это был турнир, на котором подводились итоги годовых уроков. Дети в присутствии болельщиков смогли показать все то, чему они научились за последний год.
Призеры и участники турнира после его завершения получили грамоты, а тренер похвалил каждого участника соревнований и показал моменты, на которые стоит обратить внимание.
Напомним, что секция «Пешка и ферзь» работает в Досуговом центре «Богородское» на бесплатной основе. В нее принимаются дети в возрасте от пяти до 14 лет.
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