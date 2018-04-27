Учащиеся школы имени М. М. Ботвинника лидируют в первенстве России по шахматам

Спортивная школа им. Ботвинника от образовательного комплекса «Воробьевы горы» послала свою команду для участия в проходящем в Сочи юношеском первенстве России по классическим шахматам.

Лидером в группе девочек не старше 13 лет стала юная шахматистка Маргарита, которая набрала 6 очков из 6 возможных.

Лидером группы девочек не старше 11 лет на данный момент является Александра, заработавшая за шесть туров 5,5 очков.

В группе мальчиков не старше 11 лет шахматист школы Ботвинника нанимает второе место.

Завершатся соревнования 28 апреля 2018 года.