Карякин сыграл вничью с Раджабовым в предпоследнем туре шахматного турнира в Азербайджане

В турнирной таблице перед заключительным туром лидирует Карлсен, набравший 5,5 очка. Вторым идет Дин Лижэнь (5), в партии заключительного тура эти гроссмейстеры сыграют между собой. Остальные шахматисты потеряли шансы на победу.

Турнир проводятся в Шамкире пятый раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.

Турнир завершится 28 апреля.