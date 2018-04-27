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Карякин сыграл вничью с Раджабовым
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Карякин сыграл вничью с Раджабовым в предпоследнем туре шахматного турнира в Азербайджане 

ТАСС 4 часа назад
Фото: EPA
Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым в партии восьмого тура на турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в городе Шамкир.
В других партиях игрового дня норвежец Магнус Карлсен победил голландца Аниша Гири, китаец Дин Лижэнь — азербайджанца Рауфа Мамедова, поляк Радослав Войташек — болгарина Веселина Топалова, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров — чеха Давида Навару.
В турнирной таблице перед заключительным туром лидирует Карлсен, набравший 5,5 очка. Вторым идет Дин Лижэнь (5), в партии заключительного тура эти гроссмейстеры сыграют между собой. Остальные шахматисты потеряли шансы на победу.
Турнир проводятся в Шамкире пятый раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем соревнований становился чемпион мира Карлсен, два последних турнира выиграл Мамедьяров. Карякин год назад занял пятое место.
Турнир завершится 28 апреля.
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