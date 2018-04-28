Юные шахматисты показали свое мастерство

26 апреля в молодежном центре досуга и спорта «Спутник» состоялся открытый шахматный турнир, посвященный «Празднику Весны и труда».

«В турнире», — сообщается на официальном сайте «Спутника» — «приняли участие ребята, которые посещают нашу шахматную секцию. Будущие гроссмейстеры поприветствуй друг друга крепким спортивным рукопожатием, сели за шахматные доски и игра началась».

Поединок был напряженным и интересным, ребята показали высокий уровень игры и свое мастерство. По окончании турнира призёры были награждены грамотами за победу.