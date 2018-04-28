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Юные шахматисты показали свое мастерство
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Юные шахматисты показали свое мастерство 

Наш Теплый стан 42 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
26 апреля в молодежном центре досуга и спорта «Спутник» состоялся открытый шахматный турнир, посвященный «Празднику Весны и труда».
«В турнире», — сообщается на официальном сайте «Спутника» — «приняли участие ребята, которые посещают нашу шахматную секцию. Будущие гроссмейстеры поприветствуй друг друга крепким спортивным рукопожатием, сели за шахматные доски и игра началась».
Поединок был напряженным и интересным, ребята показали высокий уровень игры и свое мастерство. По окончании турнира призёры были награждены грамотами за победу.
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