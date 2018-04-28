Для школьников из района Печатники прошел сеанс одновременной игры в шахматы

В среду, 25 апреля, в школе №773, расположенной в Печатниках, прошел сеанс одновременной игры в шахматы для учеников 1-3 классов. Сеансером выступил член шахматного клуба «От пешки до Ферзя» Сергей Чистяков , имеющий I разряд по шахматам. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Сеанс нацелен на повышение заинтересованности в игре, улучшение навыков игры, отработку изученного за целый учебный год, полное соблюдение шахматных правил, а также на популяризацию шахмат как вида спорта среди детей. Все юные шахматисты были рады проведению сеанса одновременной игры и выразили желание участвовать в будущих шахматных мероприятиях», — говорится в сообщении. Подробнее о мероприятиях школы: http://sch773uv.mskobr.ru. (то)