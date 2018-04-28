Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане

По итогам тура Карякин занял третье место в турнирной таблице. В его активе пять очков.

Победителем турнира стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен , который сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. У Карякина шесть очков.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в городе Шамкир.

Турнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, завершится 28 апреля.