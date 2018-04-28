Карякин занял третье место на турнире в Азербайджане 

Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу над болгарином Веселина Топалова в матче заключительного тура турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, сообщает ТАСС.
По итогам тура Карякин занял третье место в турнирной таблице. В его активе пять очков.
Победителем турнира стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, который сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. У Карякина шесть очков.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем турнира памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова. Соревнования проходят в городе Шамкир.
Турнир, посвященный памяти известного азербайджанского шахматиста, завершится 28 апреля.