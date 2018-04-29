«Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии

В матче 32-го тура клуб победил «Люцерн (2:1) и стал недосягаемым для преследователей.

Стоит отметить, что в предыдущих восьми сезонах чемпионом становился „Базель“.

Для „Янг Бойз“ этот чемпионский титул стал 12-м в истории.