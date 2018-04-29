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«Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии
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«Янг Бойз» стал чемпионом Швейцарии 

Soccer News 2 часа назад
В матче 32-го тура клуб победил «Люцерн (2:1) и стал недосягаемым для преследователей.
Стоит отметить, что в предыдущих восьми сезонах чемпионом становился „Базель“.
Для „Янг Бойз“ этот чемпионский титул стал 12-м в истории.
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