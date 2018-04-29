Эксперт: в правящей партии Армении идет брожение

Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян рассказал, что получить недостающие голоса лидер оппозиционного блока «Елк» ("Исход") Никол Пашинян может уже в ближайшее время, передает НСН.

Но протесты продолжаются, город перекрыт, это все давит на процесс, который начался с партии Царукяна ("Процветающая Армения"), потом дашнаки, и на очереди, как я понимаю, Республиканская партия", — отметил он.

Младший партнер в правящей коалиции в Армении — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) — заявил о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией.