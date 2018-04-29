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Эксперт: в правящей партии Армении идет брожение
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Эксперт: в правящей партии Армении идет брожение 

Газета.Ru 1 час назад
Руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян рассказал, что получить недостающие голоса лидер оппозиционного блока «Елк» ("Исход") Никол Пашинян может уже в ближайшее время, передает НСН.
"Отход «Дашнакцутюн» показал, что это только начало. В правящей партии идет брожение. Пока еще в закрытом режиме, информации не так много. Но есть сведения, что [лидер Республиканской партии] Серж Саргсян отстранился от этих вопросов. Правящая партия заявила, что ее кандидат в премьеры — Карен Карапетян.
Но протесты продолжаются, город перекрыт, это все давит на процесс, который начался с партии Царукяна ("Процветающая Армения"), потом дашнаки, и на очереди, как я понимаю, Республиканская партия", — отметил он.
Младший партнер в правящей коалиции в Армении — Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) — заявил о выходе из коалиции с правящей Республиканской партией.
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