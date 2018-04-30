Лидер протестов в Армении встречается с фракцией правящей партии

В понедельник Пашинян был официально выдвинут возглавляемой им фракцией «Елк» кандидатом в премьеры.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» — 7.