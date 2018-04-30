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Лидер протестов в Армении встречается с фракцией правящей партии
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Лидер протестов в Армении встречается с фракцией правящей партии 

РИА Новости 6 часов назад
ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян встречается в понедельник с фракцией правящей Республиканской партии Армении в рамках политконсультаций с парламентскими силами по вопросу избрания 1 мая премьера страны, передает корреспондент РИА Новости.
Делегацию РПА на встрече возглавляет руководитель фракции Ваграм Багдасарян. На встрече присутствует спикер парламента Ара Баблоян.
В понедельник Пашинян был официально выдвинут возглавляемой им фракцией «Елк» кандидатом в премьеры.
После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.
Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — 9, у бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» — 7.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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