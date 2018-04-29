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В Грозном появился сквер для игры в шахматы и в настольный теннис
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В Грозном появился сквер для игры в шахматы и в настольный теннис 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 29 апреля. /ТАСС/. Сквер шахматистов появился в Ленинском районе Грозного. В рамках торжественного открытия здесь прошли шахматный и теннисные турниры, в которых принял участие мэр столицы Чечни.
"В ходе реконструкции было произведено озеленение с применением креативных решений, модернизировано освещение, установлены четыре доски для уличных шахмат и теннисные столы. В честь его открытия здесь организованы шахматный турнир и параллельно состязания по настольному теннису, проведение которых в субботние дни станет теперь доброй традицией. Поздравляю жителей Грозного с пополнением туристической карты города еще одним объектом", — отметил мэр города Муслим Хучиев.
До конца года в Октябрьском районе Грозного планируется также открыть парк им. короля Иордании Абдаллы II. На его территории расположится первый в городе скейт-парк, а также летний амфитеатр, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.
"Площадь парка 6,4 га. Парк построен в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», — рассказали в мэрии.
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