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Жозе Моуринью: Если бы матч завершился вничью, это было бы несправедливо
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Жозе Моуринью: Если бы матч завершился вничью, это было бы несправедливо 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Sports.ru
— Мне кажется, что если бы матч завершился вничью, это было бы несправедливо. «Арсенал» неплохо играл, хорошо защищался, но мы были командой которая хотела выиграть сегодня. Нам немного повезло со вторым голом, но мы были сильнее в течение последних 20 минут.
Мы завоевали три очка, которые помогли нам закрыть вопрос о Лиге чемпионов, но нам все еще необходимо набрать четыре балла, чтобы завершить чемпионат на втором месте. Это наша цель, — приводит слова Моуринью BBC.
Добавим, что в следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Арсенал» примет на своем поле «Бернли».
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