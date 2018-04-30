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«Лудогорец» досрочно стал чемпионом Болгарии
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«Лудогорец» досрочно стал чемпионом Болгарии 

Soccer News 22 минуты назад
Фото: Soccer News
Благодаря поражению софийского ЦСКА от «Ботева» «Лудогорец» досрочно стал чемпионом Болгарии.
Стоит отметить, что «орлы» выиграли золото в седьмой раз подряд.
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