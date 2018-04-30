«Лудогорец» досрочно стал чемпионом Болгарии

Благодаря поражению софийского ЦСКА от «Ботева» «Лудогорец» досрочно стал чемпионом Болгарии.

Стоит отметить, что «орлы» выиграли золото в седьмой раз подряд.