Не поделили победу: партии Порошенко и Тимошенко заявили о триумфе на местных выборах

Об этом сообщает «Украинская правда».

В БПП заявили, что по результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40.

«То есть 65% — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии «Блок Петра Порошенко „Солидарность“, — заявили в партии.

Там уточнили, что две их этих общин — городские, восемь — поселковые и 16 — сельские.

В БПП заявили о победе в большинстве регионов, а также о получении большинства в выборах депутатов общин.

О победе в объединенных территориальных общинах заявили и в „Батькивщине“.

»Как свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по протоколам с участков, «Батькивщина» с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий», — отметили в пресс-службе партии.

Вчера в 40 объединенных общинах, из которых четыре — городские, 14 — поселковые и 22 — сельские, прошли выборы. Наблюдатели заявили о нарушениях в ходе избирательного процесса.