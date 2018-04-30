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Не поделили победу: партии Порошенко и Тимошенко заявили о триумфе на местных выборах
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Не поделили победу: партии Порошенко и Тимошенко заявили о триумфе на местных выборах 

Украина.ру 16 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Украинская правда».
В БПП заявили, что по результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40.
«То есть 65% — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии «Блок Петра Порошенко „Солидарность“, — заявили в партии.
Там уточнили, что две их этих общин — городские, восемь — поселковые и 16 — сельские.
В БПП заявили о победе в большинстве регионов, а также о получении большинства в выборах депутатов общин.
О победе в объединенных территориальных общинах заявили и в „Батькивщине“.
»Как свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов по протоколам с участков, «Батькивщина» с большим отрывом опережает другие партии по количеству депутатов, избранных от партий», — отметили в пресс-службе партии.
Вчера в 40 объединенных общинах, из которых четыре — городские, 14 — поселковые и 22 — сельские, прошли выборы. Наблюдатели заявили о нарушениях в ходе избирательного процесса.
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