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Шенкленд стал победителем чемпионата США по шахматам
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Шенкленд стал победителем чемпионата США по шахматам 

Чемпионат.com 1 час назад
27-летний Самуэль Шенкленд выиграл чемпионат США по теннису. Гроссмейстер набрал 8,5 очка, опередив победителя турнира претендентов на мировую корону Фабио Каруану на 0,5 очка.
Шенкленд будет включён в состав сборной США на следующие Олимпийские игры. Американский гроссмейстер повторил рекорд чемпионатов США по количеству набранных очков. В 2016 году Каруана также набрал 8,5 очка. Третье место на турнире занял Уэсли Со, который в 2018 году также участвовал в турнире претендентов в Берлине.
Шахматы. Чемпионат США  1. Самуэль Шенкленд — 8,5 2. Фабио Каруана — 8,0 3. Со — 6,5
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