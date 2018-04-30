Шенкленд стал победителем чемпионата США по шахматам

27-летний Самуэль Шенкленд выиграл чемпионат США по теннису. Гроссмейстер набрал 8,5 очка, опередив победителя турнира претендентов на мировую корону Фабио Каруану на 0,5 очка.

Шенкленд будет включён в состав сборной США на следующие Олимпийские игры. Американский гроссмейстер повторил рекорд чемпионатов США по количеству набранных очков. В 2016 году Каруана также набрал 8,5 очка. Третье место на турнире занял Уэсли Со, который в 2018 году также участвовал в турнире претендентов в Берлине.

Шахматы. Чемпионат США 1. Самуэль Шенкленд — 8,5 2. Фабио Каруана — 8,0 3. Со — 6,5