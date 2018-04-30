Карякин сохранил девятое место в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин остался на девятом месте в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в его активе 2782 очка. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В апреле Карякин принял участие в турнире памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, заняв в нем третье место. Другой россиянин Александр Грищук поднялся в рейтинге на 11-е место (2766), Владимир Крамник сохранил четвертую позицию (2792).
Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843), вторую строчку занимает американец Фабиано Каруана (2818), третью — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2808).
В женском рейтинге первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2658), на втором месте идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2571), на третьем — украинка Анна Музычук (2564). Лучшая из россиянок Екатерина Лагно занимает четвертую позицию (2556).