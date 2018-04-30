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Карякин занял пятое место на первом этапе Can-Am X-Race
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Карякин занял пятое место на первом этапе Can-Am X-Race 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
В минувшие выходные в Волгоградской области состоялся первый этап Can-Am X-Race. Более 50 лучших спортсменов страны в категориях квадроциклов и багги, среди которых был чемпион Дакара 2017 — Сергей Карякин вышли на старт в окрестностях города Фролово.
Из шести спецучастков Карякин одержал победу на двух, а на одном был вторым. В первый день, однако, пилоту приходилось скидывать скорость, так как расход топлива был 60 литров на 90 км. Результаты победителю Дакара-2017 испортила пенализация за дозаправку в неположенном месте. В итоге Сергей Карякин и Антон Власюк заняли 5 место в своей категории.
«Мы остались в восторге от маршрута трассы. Очень интересные были спецучастки, скоростные и техничные, которые требовали умение не только пилота, но и штурмана. К сожалению, результат у нас не очень хороший — в результате только пятое место в своей категории, из-за полуторачасовой пенализации. Сразу скажу, что не отрицаю и нашей вины, но есть и вина организаторов. Спорная ситуация произошла из-за зоны дозаправки. Организаторы должным образом не оповестили нас о том, что зона дозаправки была только в одной точке судейского пункта, потому что на сайте были выложены все точки судейских пунктов без указания по дозаправке. По регламенту организаторы должны оповестить нас бюллетенем, в котором указать корректную точку дозаправки. Такой информации не было — и мы заправились на судейском пункте, не от кого не скрывая факт заправки, а оказалось, что на этом судейском пункте нельзя было заправляться, а на другом можно», — приводит слова спортсмена его пресс-служба.
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