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Александр-Арнольд: «Меня повеселил тот факт, что я уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем „Эвертон“ за всю свою историю»
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Александр-Арнольд: «Меня повеселил тот факт, что я уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем „Эвертон“ за всю свою историю» 

Евро-футбол.Ру 33 минуты назад
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд признался, что был приятно удивлен любопытной статистике сыгранных матчей в Лиге чемпионов.
"На днях мне сказали, что я уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Эвертон» за всю свою историю. Меня это повеселило, это забавно.
На самом деле у нас по 10 матчей? Ну, ничего, надеюсь, я вновь сыграю в среду с «Ромой» и тогда эта статистика будет верной", — цитирует футболиста Daily Mail.
19-летний Александр-Арнольд сыграл 10 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 2 гола. В активе «Эвертона» 10 матчей в турнире.
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