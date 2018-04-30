Александр-Арнольд: «Меня повеселил тот факт, что я уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем „Эвертон“ за всю свою историю»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд признался, что был приятно удивлен любопытной статистике сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

"На днях мне сказали, что я уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Эвертон» за всю свою историю. Меня это повеселило, это забавно.

На самом деле у нас по 10 матчей? Ну, ничего, надеюсь, я вновь сыграю в среду с «Ромой» и тогда эта статистика будет верной", — цитирует футболиста Daily Mail.

19-летний Александр-Арнольд сыграл 10 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 2 гола. В активе «Эвертона» 10 матчей в турнире.