Швейцарский банк прекратил отношения с FIDE из-за санкций США в отношении Кирсана Илюмжинова

По данным издания, швейцарский банк еще 20 февраля направил FIDE письмо о намерении закрыть счет организации 30 апреля. Спортивная организация просила продлить этот срок до октября, когда должны состояться новые выборы президента FIDE, но банк отказался.

Исполнительный директор FIDE Найджел Фримен сообщил в письме к Илюмжинову, попавшем в распоряжение издания, что в последние две недели организация вела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но ни один из них не захотел сотрудничать с FIDE, пока ее возглавляет Илюмжинов. По его словам, 18 банков в Женеве и Лозанне отказались даже встречаться с представителями FIDE, а переговоры с румынским и грузинским банками закончились безрезультатно.

На прошлой неделе, как отмечает издание, казначей FIDE Адриан Сигель обратился к главам национальных шахматных федераций и попросил их не направлять деньги в организацию, пока рассматриваются варианты для замены банка.