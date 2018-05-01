Швейцарский банк прекратил отношения с FIDE из-за санкций США в отношении Кирсана Илюмжинова 

Один из швейцарских банков на выходных прекратил сотрудничество с Международной шахматной федерацией (FIDE) в связи с тем, что глава спортивной организации Кирсан Илюмжинов входит в санкционный список США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо исполнительного директора FIDE.
По данным издания, швейцарский банк еще 20 февраля направил FIDE письмо о намерении закрыть счет организации 30 апреля. Спортивная организация просила продлить этот срок до октября, когда должны состояться новые выборы президента FIDE, но банк отказался.
Исполнительный директор FIDE Найджел Фримен сообщил в письме к Илюмжинову, попавшем в распоряжение издания, что в последние две недели организация вела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но ни один из них не захотел сотрудничать с FIDE, пока ее возглавляет Илюмжинов. По его словам, 18 банков в Женеве и Лозанне отказались даже встречаться с представителями FIDE, а переговоры с румынским и грузинским банками закончились безрезультатно.
На прошлой неделе, как отмечает издание, казначей FIDE Адриан Сигель обратился к главам национальных шахматных федераций и попросил их не направлять деньги в организацию, пока рассматриваются варианты для замены банка.
Ранее президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с предложением немедленно уйти в отставку. За резолюцию об отставке Илюмжинова высказались 14 членов совета при одном голосе против. Причиной принятия резолюции послужили серьезные трудности, связанные с выполнение финансовых обязательств FIDE, которые вызваны, в том числе, нахождением Илюмжинова в санкционном списке Минфина США, а также негативный общественный резонанс, который вредит репутации FIDE. Выборы президента FIDE пройдут на конгрессе организации в Батуми 3 октября.