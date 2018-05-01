Швейцарский банк прекратил сотрудничество с FIDE из-за санкций США в отношении Илюмжинова 

Один из швейцарских банков прекратил сотрудничество с Международной шахматной федерацией в связи с тем, что глава организации Кирсан Илюмжинов входит в санкционный список США, сообщает газета Financial Times.
По данным издания, швейцарский банк еще 20 февраля направил FIDE письмо о намерении закрыть счет организации 30 апреля.
В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. Функционер передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю. В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Однако Илюмжинов опроверг эту информацию. В апреле 2018 года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США.