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Швейцарский банк прекратил сотрудничество с ФИДЕ из-за санкций США
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Швейцарский банк прекратил сотрудничество с ФИДЕ из-за санкций США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из швейцарских банков прекратил отношение с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в связи с тем, что глава спортивной организации Кирсан Илюмжинов входит в санкционный список США. Об это сообщает "Советский спорт".
По данным издания Financial Times, швейцарский банк еще 20 февраля направил ФИДЕ письмо о том, что закроют счет организации 30 апреля.
Исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен сообщил в письме к Илюмжинову, что организация вела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но ни один из них не захотел сотрудничать, пока ее возглавляет Илюмжинов.
Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства.
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