Швейцарский банк прекратил сотрудничество с ФИДЕ из-за санкций США

По данным издания Financial Times, швейцарский банк еще 20 февраля направил ФИДЕ письмо о том, что закроют счет организации 30 апреля.

Исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен сообщил в письме к Илюмжинову, что организация вела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но ни один из них не захотел сотрудничать, пока ее возглавляет Илюмжинов.

Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства.