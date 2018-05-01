Швейцарский банк прекратил сотрудничество с ФИДЕ из-за санкций США 

Один из швейцарских банков прекратил отношение с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в связи с тем, что глава спортивной организации Кирсан Илюмжинов входит в санкционный список США. Об это сообщает "Советский спорт".
По данным издания Financial Times, швейцарский банк еще 20 февраля направил ФИДЕ письмо о том, что закроют счет организации 30 апреля.
Исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен сообщил в письме к Илюмжинову, что организация вела переговоры с четырьмя другими швейцарскими банками, но ни один из них не захотел сотрудничать, пока ее возглавляет Илюмжинов.
Ранее сообщалось, что глава ФИДЕ Илюмжинов выиграл иск о защите чести и достоинства.