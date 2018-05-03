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Навас и Мане номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Навас и Мане номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь испанского "Реала" Кейлор Навас и нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане номинированы на звание лучшего игрока текущей недели в футбольной Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что мяч Мане в полуфинале Лиги чемпионов поспособствовал выходу команды в финал турнира, несмотря на поражение со счетом 2:4.
Навас сумел сохранить преимущество «Реала» в матче с «Баварией».
Ранее сообщалось, что полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» стал самым результативным в истории турнира.
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