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Воспитанница школы имени М. М. Ботвинника завоевала золотую медаль юношеского первенства России по шахматам
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Воспитанница школы имени М. М. Ботвинника завоевала золотую медаль юношеского первенства России по шахматам 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В Сочи на юношеском первенства России по классическим шахматам шахматистки из школы имени М. М. Ботвинника завоевали золотую и серебряную награды и обеспечили себе путёвки на первенства Европы и мира.
В группе девочек не старше 13 лет наша Маргарита Зверева, с которой работают педагоги Станислав Сергеевич Фокин (руководитель школы) и Станислав Юрьевич Новиков, сумела набрать 8,5 очка из девяти возможных и завоевала золотую медаль.
В группе девочек не старше 11 лет Александра Шведова (тренеры Владимир Викторович Вульфсон и Наталья Викторовна Селионова) набрала 7,5 очка из девяти возможных и заняла второе место.
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