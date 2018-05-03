Воспитанница школы имени М. М. Ботвинника завоевала золотую медаль юношеского первенства России по шахматам

В Сочи на юношеском первенства России по классическим шахматам шахматистки из школы имени М. М. Ботвинника завоевали золотую и серебряную награды и обеспечили себе путёвки на первенства Европы и мира.

В группе девочек не старше 11 лет Александра Шведова (тренеры Владимир Викторович Вульфсон и Наталья Викторовна Селионова) набрала 7,5 очка из девяти возможных и заняла второе место.