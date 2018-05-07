Чжунъи одержала победу в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону

Китаянка Тань Чжунъи обыграла свою соотечественницу Цзюй Вэньцзюнь в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону. Очередная партия завершилась на 35-м ходе, Чжунъи играла белыми.

Благодаря этой победе Чжунъи сумела сократить отставание от соперницы: счёт в матче стал 2,5 — 1,5 в пользу Вэньцзюнь. Следующую партию китаянки сыграют в среду, 9 марта.

Вэньцзюнь является победительницей серии Гран-при, Чжунъи — чемпионкой мира по шахматам по нокаут-системе. Матчи за титул чемпионки мира проходят в Китае.