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Чжунъи одержала победу в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону
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Чжунъи одержала победу в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону 

Чемпионат.com 1 час назад
Китаянка Тань Чжунъи обыграла свою соотечественницу Цзюй Вэньцзюнь в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону. Очередная партия завершилась на 35-м ходе, Чжунъи играла белыми.
Благодаря этой победе Чжунъи сумела сократить отставание от соперницы: счёт в матче стал 2,5 — 1,5 в пользу Вэньцзюнь. Следующую партию китаянки сыграют в среду, 9 марта.
Вэньцзюнь является победительницей серии Гран-при, Чжунъи — чемпионкой мира по шахматам по нокаут-системе. Матчи за титул чемпионки мира проходят в Китае.
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