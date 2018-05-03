Китаянки Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь проведут матч за титул чемпионки мира по шахматам

ТАСС , 3 мая. /ТАСС/. Матч за звание чемпионки мира по шахматам между обладательницей короны Тань Чжунъи из Китая и ее соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь стартует в четверг в Шанхае. В крупнейшем городе Китая состоятся первые пять партий матча, остальные пять партий будут сыграны в Чунцине.

Тань Чжунъи в прошлом году стала победительницей чемпионата мира по нокаут-системе в столице Ирана Тегеране, победив в финале украинку Анну Музычук . Цзюй Вэньцзюнь стала претендентом на шахматную корону еще в октябре 2016 года, победив в серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

25-летняя Тань Чжунъи занимает девятое место в рейтинге ФИДЕ, тогда как Цзюй Вэньцзюнь, которой в январе исполнилось 26 лет, уступает лишь сильнейшей шахматистке современности, еще одной китаянке, Хоу Ифань. Чемпионка мира родилась в Чунцине, где пройдет решающая часть матча, тогда как Цзюй Вэньцзюнь — из Шанхая, где накануне состоялось открытие и жеребьевка.

По итогам жеребьевки Цзюй Вэньцзюнь начнет противостояние белыми фигурами. После четырех партий соперницы поменяются цветами. Партии в Шанхае будут сыграны 3-4, 6-7 и 9 мая, в Чунцине шахматистки сыграют 12-13, 15-16 и 18 мая, если понадобится, 19 мая состоится тай— брейк. Контроль времени — классический: по 90 минут на первые 40 ходов плюс еще полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Общий призовой фонд матча составляет €200 тыс. и будет распределен между участницами в соотношении 60 на 40 процентов в случае завершения противостояния по итогам 10 партий (больший гонорар получит победительница матча). Однако если для выявления победителя понадобится проведение тай-брейка, процентное соотношение сменится на 55 на 45.

Чемпионаты без Хоу Ифань

В отличие от мужских шахмат, где ФИДЕ вернулась к классической схеме определения обладателя короны — чемпион мира защищает свой титул в матче с победителем турнира претендентов, у женщин чемпионаты мира проводятся по более запутанной схеме. С 2011 года ФИДЕ чередует чемпионские матчи с турнирами по нокаут-системе, где действующий чемпион мира должен участвовать на общих основаниях.

Это привело к тому, что Хоу Ифань отказалась выступать в женских турнирах и теперь соревнуется с мужчинами. Хоу Ифань выиграла чемпионат мира по нокаут-системе в 2010 году, а затем дважды возвращала себе титул в матчах с победительницами следующих «нокаутов» — украинками Анной Ушениной Марией Музычук . В 2016 году Хоу Ифань отказалась участвовать в отборочной серии Гран-при, победителем которой стала Цзюй Вэньцзюнь.

При этом уже в нынешнем году чемпионке мира предстоит участвовать в очередном чемпионате мира по нокаут-системе. Его проведение запланировано на ноябрь в Ханты-Мансийске.

Первой чемпионкой мира в 1927 году стала Вера Менчик, которая победила на турнире с участием 12 лучших шахматисток мира. Менчик родилась в Москве, однако в 15 лет переехала вместе с родителями в столицу Великобритании. Титулом она владела пожизненно — до 1944 года, когда погибла в Лондоне в результате немецких бомбежек. С 1950 по 1988 год чемпионками мира были исключительно советские шахматистки — Людмила Руденко, Елизавета Быкова, Ольга Рубцова Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе, причем две грузинки владели короной по 13 лет.