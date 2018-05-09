Цзюй Вэньцзюнь обыграла Тань Чжунъи в пятой партии матча на первенство мира

Сегодня, 9 мая, в Шанхае (Китай) состоялась пятая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.

Цзюй Вэньцзюнь чёрными фигурами одержала победу над Тань Чжунъи. Счёт в матче стал 3,5:1,5 в пользу Вэньцзюнь.

12 мая матч возобновится в в Чунцине, до 18 мая будут сыграны ещё пять партий.

26-летняя Тань Чжунъи — действующая чемпионка мира, она завоевала титул в прошлом году.

27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые играет в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на участие в матче.