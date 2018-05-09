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Цзюй Вэньцзюнь обыграла Тань Чжунъи в пятой партии матча на первенство мира
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Цзюй Вэньцзюнь обыграла Тань Чжунъи в пятой партии матча на первенство мира 

Чемпионат.com 46 минут назад
Сегодня, 9 мая, в Шанхае (Китай) состоялась пятая партия женского матча на первенство мира между китаянками Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.
Цзюй Вэньцзюнь чёрными фигурами одержала победу над Тань Чжунъи. Счёт в матче стал 3,5:1,5 в пользу Вэньцзюнь.
12 мая матч возобновится в в Чунцине, до 18 мая будут сыграны ещё пять партий.
26-летняя Тань Чжунъи — действующая чемпионка мира, она завоевала титул в прошлом году.
27-летняя Цзюй Вэньцзюнь впервые играет в матче за шахматную корону. В прошлом году она выиграла женский Гран-при и получила право на участие в матче.
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