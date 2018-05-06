Ещё
Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи в 3-й партии матча за шахматную корону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи в 3-й партии матча за шахматную корону 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Шанхае продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам между китаянками Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи. В третьей партии Вэньцзюнь белыми фигурами добилась победы и упрочила преимущество в противостоянии — 2,5-0,5. Четвёртая партия состоится в понедельник, 7 мая.
Матч за звание чемпионки мира проходит в формате из 10 партий. Если по их окончании счёт будет равным, то спортсменки проведут тай-брейк.
Тань Чжунъи в 2017 году выиграла чемпионат мира по шахматам в Тегеране, а Цзюй Вэньцзюнь получила звание претендентки благодаря победе в серии Гран-при.
Чемпионат.com: последние новости
Карякин занял пятое место на первом этапе Can-Am X-Race Шенкленд стал победителем чемпионата США по шахматам Писеев: не хочу верить в уход Медведевой от Тутберидзе
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение