Цзюй Вэньцзюнь победила Тань Чжунъи в 3-й партии матча за шахматную корону

В Шанхае продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам между китаянками Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи. В третьей партии Вэньцзюнь белыми фигурами добилась победы и упрочила преимущество в противостоянии — 2,5-0,5. Четвёртая партия состоится в понедельник, 7 мая.

Матч за звание чемпионки мира проходит в формате из 10 партий. Если по их окончании счёт будет равным, то спортсменки проведут тай-брейк.

Тань Чжунъи в 2017 году выиграла чемпионат мира по шахматам в Тегеране, а Цзюй Вэньцзюнь получила звание претендентки благодаря победе в серии Гран-при.