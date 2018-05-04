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Цзюй Вэньцзюнь вышла вперёд в матче за титул чемпионки мира по шахматам
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Цзюй Вэньцзюнь вышла вперёд в матче за титул чемпионки мира по шахматам 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь обыграла свою соотечественницу Тань Чжунъи во второй партии проходящего в Китае матча за титул чемпионки мира. Цзюй Вэньцзюнь белыми фигурами одержала победу на 55-м ходу.
После двух партий Цзюй Вэньцзюнь ведёт в матче со счётом 1,5-0,5 очка. Третья партия состоится 6 мая. Первые четыре встречи белыми фигурами сыграет Цзюй Вэньцзюнь.
Тань Чжунъи является чемпионкой мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, Цзюй Вэньцзюнь — победительницей серии Гран-при.
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