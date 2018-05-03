В Шанхае стартовал матч за звание чемпионки мира по шахматам

В Шанхае начался матч за звание чемпионки мира по шахматам между китаянками Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи. В первых четырёх партиях право играть белыми фигурами есть у Вэньцзюнь. Первая партия завершилась вничью на 63-м ходу. Второй тур состоится в пятницу, 4 мая.

Матч за звание чемпионки мира проходит в формате из 10 партий. Если по их окончании счёт будет равным, то спортсменки проведут тай-брейк.

Тань Чжунъи в 2017 году выиграла чемпионат мира по шахматам в Тегеране, а Цзюй Вэньцзюнь получила звание претендентки благодаря победе в серии Гран-при.