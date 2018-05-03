В Российской шахматной федерации объяснили неудачу россиян на ЧЕ

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов объяснил причины неудачного выступления российских шахматистов на прошедшем чемпионате Европы. Слова функционера приводит газета «Известия»

"Конкуренция в шахматах становится все сильнее: чисто статистически мы не можем выигрывать все мужские чемпионаты Европы.

При этом Валентина Гунина только что в третий раз выиграла чемпионат Европы среди женщин — это не только ее личный, но и общеевропейский рекорд. Такого результата никто не добивался", — сказал Филатов.

Ранее Филатов рассказал о том, в каких регионах России шахматы находятся на подъеме.