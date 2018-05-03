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В Российской шахматной федерации объяснили неудачу россиян на ЧЕ
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В Российской шахматной федерации объяснили неудачу россиян на ЧЕ 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов объяснил причины неудачного выступления российских шахматистов на прошедшем чемпионате Европы. Слова функционера приводит газета «Известия».
"Конкуренция в шахматах становится все сильнее: чисто статистически мы не можем выигрывать все мужские чемпионаты Европы.
При этом Валентина Гунина только что в третий раз выиграла чемпионат Европы среди женщин — это не только ее личный, но и общеевропейский рекорд. Такого результата никто не добивался", — сказал Филатов.
Ранее Филатов рассказал о том, в каких регионах России шахматы находятся на подъеме.
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