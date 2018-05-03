Юная шахматистка из ЮЗАО стала лучшей на турнире

На юношеском первенстве России по классическим шахматам проходящем в Сочи, в группе девочек не старше 13 лет наша Маргарита Зверева завоевала золотую медаль.

По окончании турнира по классическим шахматам в Сочи состоятся соревнования по молниеносной игре. А с 1 по 10 мая 2018 года там же пройдёт командное первенство России, на котором выступят юные шахматисты и шахматистки школы имени М. М. Ботвинника.