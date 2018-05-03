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Юная шахматистка из ЮЗАО стала лучшей на турнире
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Юная шахматистка из ЮЗАО стала лучшей на турнире 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
На юношеском первенстве России по классическим шахматам проходящем в Сочи, в группе девочек не старше 13 лет наша Маргарита Зверева завоевала золотую медаль.
Маргарита является воспитанницей школы имени М. М. Ботвинника, тренируют спортсменку Станислав Сергеевич Фокин (руководитель школы) и Станислав Юрьевич Новиков. А в группе девочек не старше 11 лет Александра Шведова заняла второе место.
По окончании турнира по классическим шахматам в Сочи состоятся соревнования по молниеносной игре. А с 1 по 10 мая 2018 года там же пройдёт командное первенство России, на котором выступят юные шахматисты и шахматистки школы имени М. М. Ботвинника.
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