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Московский школьник Савва Ветохин стал победителем международного шахматного турнира
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Московский школьник Савва Ветохин стал победителем международного шахматного турнира 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Девятилетний кандидат в мастера спорта превзошел 50 соперников из 16 стран мира.
Воспитанник московской детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника Савва Ветохин стал победителем мирового шахматного турнира среди школьников, который прошел в городе Дуррес (Албания).
За девять туров по швейцарской системе Савва Ветохин стал лидером по количеству очков в группе мальчиков до девяти лет, набрав 7,5 очков.
— В этой возрастной группе борьбу за награды вели 50 юных шахматистов из 16 стран. Однако никому из них не удалось составить нашему воспитаннику серьезной конкуренции. На протяжении всего турнира он был единоличным лидером и не упустил победы, — приводит портал mos.ru слова Станислава Фокина — руководителя шахматной школы, где тренируется чемпион.
Фото с церемонии награждения можно посмотреть тут:
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