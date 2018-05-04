В «Лидере» прошла серия шахматных турниров

Педагог центра «Лидер» Любовь Купцова провела шахматные турниры в отделении дошкольного образования. Соревнования состоялись в классах, которые занимаются по программе «Учимся играть в шахматы».

Под руководством педагога Любови Купцовой воспитанники групп «Непоседы», «Знайки», «Веселая семейка», «Ириски» и «Капельки» соревновались в шахматном мастерстве. Ребята старательно продумывали ходы и комбинации шахматных партий, как настоящие спортсмены стремились к победам.

«Ребята переживали горечь поражений и радость побед, а также снова встречались в интересных интеллектуальных поединках. Поздравляем всех малышей с участием в шахматных турнирах и желаем им успехов в овладении мастерством интеллектуального спорта», — добавляет пресс-служба «Лидера».