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Жители Внуковского встретятся с женой литературоведа Юрия Карякина
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Жители Внуковского встретятся с женой литературоведа Юрия Карякина 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Вечер «Юрий Карякин. Мои спасители: Булат Окуджава и друзья» пройдет 5 мая на территории Государственного мемориального музея Булата Окуджавы в Переделкине.
— Жена советского и российского литературоведа, писателя и публициста Ирина Зорина-Карякина поделится воспоминаниями о своем муже. Она расскажет не только о том, каким он был, но и подробно опишет то, чем занимался. Специально для гостей мы покажем несколько отрывков из фильмов о Юрии Карякине. Я установила возрастное ограничение: от 12 лет и старше, — рассказала сотрудница музея.
Она добавила, что культурное мероприятие начнется в 16:00 и продлится полтора-два часа.
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