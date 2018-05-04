Жители Внуковского встретятся с женой литературоведа Юрия Карякина

— Жена советского и российского литературоведа, писателя и публициста Ирина Зорина-Карякина поделится воспоминаниями о своем муже. Она расскажет не только о том, каким он был, но и подробно опишет то, чем занимался. Специально для гостей мы покажем несколько отрывков из фильмов о Юрии Карякине. Я установила возрастное ограничение: от 12 лет и старше, — рассказала сотрудница музея.

Она добавила, что культурное мероприятие начнется в 16:00 и продлится полтора-два часа.