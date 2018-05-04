Ещё
В Строгинской пойме 9 мая проведут турниры по шахматам и армрестлингу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Строгинской пойме 9 мая проведут турниры по шахматам и армрестлингу 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Строгинской пойме в среду, 9 мая, состоится открытое первенство по шахматам, а также пройдут соревнования по армрестлингу. Спортивные мероприятия будут посвящены 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Рамиль Вяльшин.
— Приглашаем всех жителей и гостей района принять участие в интеллектуальных сражениях или выяснить, кто всех сильнее физически, — сказал Рамиль Вяльшин.
По его словам, состязания по армрестлингу будут проводиться в разных весовых категориях среди мужчин и женщин. Победители и призеры спортивных состязаний будут награждены грамотами и дипломами.
Старт соревнованиям будет дан в 13.00.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Хорошево-Мневниках к 9 мая устроят турнир по мини-футболу Главная команда ФК «Строгино» сыграет с «Соколом» из Саратова Праздник Победы в Хорошево-Мневниках отметят семейным квестом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя нового тренера Медведевой24
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе37
Сборная России разгромила Францию78
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение