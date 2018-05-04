В Строгинской пойме 9 мая проведут турниры по шахматам и армрестлингу

В Строгинской пойме в среду, 9 мая, состоится открытое первенство по шахматам, а также пройдут соревнования по армрестлингу. Спортивные мероприятия будут посвящены 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Рамиль Вяльшин.

— Приглашаем всех жителей и гостей района принять участие в интеллектуальных сражениях или выяснить, кто всех сильнее физически, — сказал Рамиль Вяльшин

По его словам, состязания по армрестлингу будут проводиться в разных весовых категориях среди мужчин и женщин. Победители и призеры спортивных состязаний будут награждены грамотами и дипломами.

Старт соревнованиям будет дан в 13.00.