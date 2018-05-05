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«Брага» сыграла вничью с «Боавиштой»
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«Брага» сыграла вничью с «Боавиштой» 

Soccer News 24 минуты назад
Фото: Soccer News
В рамках 33-го тура чемпионата Португалии «Брага» на своём поле сыграла вничью с «Боавиштой» со счётом 1:1.
"Брага" — «Боавишта» — 1:1  Голы: Нджи, 45 — 0:1, Диего Соуза, 72 — 1:1.
Удаление: Нджи (68) — «Боавишта».
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