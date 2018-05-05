Магнус Хелльберг: «У нас отличные шансы защитить титул на чемпионате мира-2018»

Голкипер сборной Швеции и «Куньлуня» Магнус Хелльберг заявил, что у его национальной команды есть все шансы защитить титул чемпиона мира на первенстве в 2018 году. По словам хоккеиста, в сборной собраны игроки высочайшего класса.

— Дебют на чемпионате мира — об этом я мечтал с раннего детства, — цитирует «Р-Спорт» Хелльберга. — Рад, что мы победили в первой игре турнира, что сыграли на ноль, хотя соперник нанес более двадцати бросков по нашим воротам. Считаю, у нас отличные шансы защитить титул, в команде собраны игроки высокого класса. Другое дело, что мастера есть не только у нас, так что главное — действительно стать командой. Мы пойдем матч за матчем. Пойдем за золотом, разумеется.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провел 51 матч в «регулярке» КХЛ с коэфициентом полезности 92.6.

Чемпионат мира-2018 проходит в Дании с 4 по 20 мая.

Первый день чемпионата мира-2018