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Магнус Хелльберг: «У нас отличные шансы защитить титул на чемпионате мира-2018»
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Магнус Хелльберг: «У нас отличные шансы защитить титул на чемпионате мира-2018» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер сборной Швеции и «Куньлуня» Магнус Хелльберг заявил, что у его национальной команды есть все шансы защитить титул чемпиона мира на первенстве в 2018 году. По словам хоккеиста, в сборной собраны игроки высочайшего класса.
— Дебют на чемпионате мира — об этом я мечтал с раннего детства, — цитирует «Р-Спорт» Хелльберга. — Рад, что мы победили в первой игре турнира, что сыграли на ноль, хотя соперник нанес более двадцати бросков по нашим воротам. Считаю, у нас отличные шансы защитить титул, в команде собраны игроки высокого класса. Другое дело, что мастера есть не только у нас, так что главное — действительно стать командой. Мы пойдем матч за матчем. Пойдем за золотом, разумеется.
В текущем сезоне 27-летний голкипер провел 51 матч в «регулярке» КХЛ с коэфициентом полезности 92.6.
Чемпионат мира-2018 проходит в Дании с 4 по 20 мая.
Первый день чемпионата мира-2018
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